БРЮССЕЛЬ, 17 янв /ПРАЙМ/, Александр Шишло. Работники завода НЛМК в Бельгии объявили забастовку в ответ на планы руководства сократить 50% персонала предприятия, сообщил РИА Новости представитель профсоюза.

Дирекция бельгийского предприятия NLMK Clabecq, которое принадлежит российской группе "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК), в четверг объявила о намерении уволить половину работников предприятия в рамках плана реструктуризации производства.

"В знак протеста мы объявили забастовку, которая продлится до 14.00 (16.00 МСК) понедельника", — сказал собеседник агентства. На производстве в городе Клабек в бельгийской провинции Валлонский Брабант заняты 590 работников, из которых до 300 могут быть уволены.

Газета Echo отмечала ранее, что российские руководители NLMK Clabecq заявляли о неспособности предприятия быть конкурентоспособным при действующей производственной структуре. Ежемесячные убытки предприятия составляют 4 миллиона евро, сообщила телерадиокомпания RTBF.

Как пояснили ранее в четверг РИА Новости в НЛМК, менеджмент NLMK Clabecq предложил план, согласно которому предприятие намерено сфокусироваться на производстве продукции с высокой добавленной стоимостью, в том числе Q&T стальных листов, которая пользуется повышенным спросом, и одновременно сократить производство листов коммерческого качества толщиной свыше 9 мм.

План предусматривает сокращение затрат и оптимизацию производственных линий, повышение качества продукции и услуг, оптимизации численности персонала, отмечал представитель НЛМК. По его словам, руководство NLMK Clabecq в ближайшие недели намерено обсудить с представителями совета работников детали реструктуризации, которая включает оптимизацию персонала и мощностей.

В Бельгии НЛМК принадлежит предприятие NLMK Clabecq (мощностью 550 тысяч тонн проката в год) и завод в Лувьере мощностью 1,7 миллиона тонн горячекатанного проката в год и 0,6 тысячи тонн холоднокатанного проката.