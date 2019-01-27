МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Технологический пожар произошел на ленте углеподачи в башне на высоте 30 метров на Магнитогорском металлургическом комбинате, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"Сообщение о пожаре на ленте углеподачи поступило в 09.00 местного времени. (Технологический) процесс не нарушен, но производственная мощность снижена", — сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, угрозы соседним зданиями нет. Борьбу с огнем в настоящее время вдут 57 человек и 17 единиц техники.