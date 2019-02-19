МЕХИКО, 19 фев /ПРАЙМ/. Сильный взрыв прогремел утром во вторник на заводе металлургической компании ArcelorMittal в мексиканском штате Мичоакан, сообщает компания.

"Хотим сообщить жителям города Ласаро-Карденас, Мичоакан, что сегодня с утра произошла термическая реакция в наших шлаковых цистернах, в связи с чем грохот был услышан в части города, никто не пострадал", — говорится в сообщении ArcelorMittal Mexico в Twitter.

Портал Excelsior опубликовал видео начавшегося пожара и последовавшего за ним взрыва. Пламя поднялось высоко в небо, затем повалил густой черный дым.

ArcelorMittal — крупнейшая металлургическая компания мира. Зарегистрирована в Люксембурге. Концерн был образован в 2006 году путем слияния люксембургской компании Arcelor и индийской Mittal Steel, принадлежащей индийскому бизнесмену Лакшми Митталу. Компания работает в 60 странах мира.