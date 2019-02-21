МОСКВА, 21 фев /ПРАЙМ/. Цена на золото снижается более чем на 1% в четверг вечером, трейдеры оценивают сообщения СМИ о ходе очередного раунда торговых переговоров между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.

По состоянию на 22.00 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 20,85 доллара, или на 1,55%, до 1327,05 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро уменьшалась на 2,37%, до 15,793 доллара за унцию.

"Сегодня появляются сообщения о том, что торговые переговоры между США и Китаем идут хорошо. Это повышает интерес инвесторов к рисковым активам", — считает главный аналитик Kitco Джим Выкофф (Jim Wyckoff), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Ранее в четверг агентство Блумберг сообщило со ссылкой на источники, что Китай предлагает закупать дополнительную сельхозпродукцию из США на 30 миллиардов долларов в год в рамках потенциальной торговой сделки между странами. Кроме того, по данным собеседников агентства, в обсуждаемых меморандумах будет идти речь о нетарифных ограничениях, обмене технологиями и услугами, а также интеллектуальной собственностью.

Золото традиционно считается безрисковым активом. Спрос на него повышается в периоды политической и экономической напряженности, а на фоне ее ослабления, наоборот, снижается, что приводит к удешевлению металла.