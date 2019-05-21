ВЛАДИВОСТОК, 21 мая /ПРАЙМ/. Специалисты Дальневосточного производственно-геологического объединения, входящего в состав "Росгеологии", будут в новом полевом сезоне искать золото и медь на четырех объектах в Хабаровском крае, Приморье и Амурской области, сообщает пресс-служба компании.

"В Хабаровском крае поиски драгоценных металлов будет проводить ОСП "Дальгеофизика". В полевом сезоне 2019 года будут изучаться два поисковых участка, характеризующихся золото-кварцевым и золото-меднопорфировым типами оруденения — Ямтульский и Ходжарский. В Приморском крае объектом работ остается участок Малахитовый. Его площадь 38 квадратных километров, он характеризуется медно-порфировым с золотом типом оруденения", — говорится в сообщении.

Работы в Приморье проводит "Приморгеология". Специалисты говорят о возможности обнаружить на этом участке месторождения меди с ресурсами не менее 1,3 миллиона тонн.

В Приамурье на Соловьёвском участке золото будет искать "Амургеология". Здесь, как ожидается, расположены золоторудные объекты жильного золото-кварцевого малосульфидного типа и золоторудные поля с крупнообъемным оруденением.

Кроме того, в этом сезоне Дальневосточное ПГО продолжит работу по госконрактам на поисках энергетических углей в пределах Лахской площади на Сахалине и подземных источников водоснабжения на случай ЧС в Большом Камене в Приморском крае.

Дальневосточное ПГО было образовано путем объединения четырех старейших дочерних предприятий "Росгеологии" на Дальнем Востоке: "Приморгеология", "Дальгеофизика", "Амургеология" и "СахГРЭ". Сегодня компания является основным исполнителем государственных заказов на геологоразведочные работы в Приморье, Хабаровском крае, на Сахалине и в Приамурье.