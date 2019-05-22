МОСКВА, 22 мая /ПРАЙМ/. Золото в среду вечером торгуется в слабом плюсе на фоне ослабления курса доллара в связи с рисками роста торговой напряженности, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.10 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,25 доллара, или на 0,02%, до 1273,45 доллара за тройскую унцию. Стоимость июльского фьючерса на серебро увеличивалась на символические 0,12%, до 14,43 доллара за унцию. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,01%, до 98,05 пункта.

Участники торгов обращают внимание на новости вокруг политики США в отношении китайских технологических компаний. СМИ ранее в среду сообщили, что Вашингтон рассматривает возможность введения ограничительных мер в отношении Hikvision, одного из крупнейших производителей систем видеонаблюдения. Ранее в мае в "черный список" США попала и китайская Huawei, что перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей.

"Сегодняшняя динамика цены золота в значительной степени отражает слабость доллара и снижение на рынках акций", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика аналитик ING Уоррена Паттерсона (Warren Patterson).

"Дальнейшая динамика золота будет определяется тем, что будет происходить с долларом и эскалацией торговой войны между США и Китаем", — добавляет Паттерсон.