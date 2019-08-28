Добавлен комментарий гендиректора "Газпромбанк Лизинга" (в четвёртом абзаце).

МОСКВА, 28 авг /ПРАЙМ/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех"), "Газпромбанк Лизинг" и "Норильск Авиа" (входит в группу "Норильский никель") в рамках МАКС-2019 подписали договор о поставке 10 многофункциональных вертолетов Ми-8АМТ, говорится в сообщении "Норникеля".

Вертолеты будут построены на Улан-Удэнском авиационном заводе, входящем в состав холдинга "Вертолеты России" (Бурятия). Поставки машин запланированы на 2020-2024 годы. Новые вертолеты для "Норильск Авиа" позволят компании обновить имеющийся парк воздушных судов, средний возраст которого 32 года.

"Норильск Авиа" является единственной вертолётной компанией на полуострове Таймыр. Сегодня перевозчик эксплуатирует вертолеты типа Ми-8, которые не только осуществляют перевозки для производственных нужд компании, но используются в случае необходимости оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, а также ведут санитарные рейсы и пассажирские перевозки народов Крайнего Севера в отдаленные населенные пункты", — отметил вице-президент "Норникеля" Дмитрий Пристансков.

В свою очередь, генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский, слова которого также приведены в сообщении, отметил, что первые два вертолета Ми-8АМТ отправятся в Норильск уже в марте следующего года. А гендиректор "Газпромбанк Лизинга" Максим Агаджанов уточнил РИА Новости, что сделка реализована без аванса лизингополучателя и с условием поставки по два воздушных судна в год в течение всего пятилетнего срока договора.

"Для обновления авиапарка "Норильск Авиа" выбрала удобный инструмент — лизинг, применение которого становится еще выгоднее в сочетании с целевыми программами субсидирования Минпромторга. Эта сделка стала первой для Газпромбанка на рынке лизинга вертолетов, и мы планируем продолжить развивать это перспективное направление", — прокомментировал зампред правления ГПБ Алексей Белоус.

Ми-8АМТ — современный вертолет среднего класса с улучшенными летно-техническими характеристиками, оснащен двигателями ТВ3-117ВМ и усиленной трансмиссией. Транспортные возможности вертолета обеспечивают перевозку до 23 пассажиров, а также перевозку грузов массой до 4 тонн внутри грузовой кабины или на внешней подвеске. Возможности вертолетов постоянно расширяются за счет проводимой модернизации.

МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером авиакосмического салона МАКС-2019, проходящего в подмосковном Жуковском.