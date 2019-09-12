МАГАДАН, 12 сен /ПРАЙМ/, Людмила Щербакова. Сотрудники УФСБ России по Магаданской области изъяли из незаконного оборота шесть килограммов сплава золота и серебра стоимостью 11 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий из незаконного оборота изъято более шести килограммов сплава золота и серебра стоимостью свыше 11 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, следователи возбудили уголовное дело по статье "незаконная пересылка драгоценных металлов, совершенная в крупном размере".

Состав фигурантов дела и обстоятельства изъятия драгоценных металлов не уточняются.