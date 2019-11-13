МОСКВА, 13 ноя /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о присуждении государственных наград композитору Игорю Крутому, заместителю генпрокурора Юрию Гулягину и космонавту-испытателю Сергея Прокопьева, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

"За мужество и героизм, проявленные при осуществлении космического полета на Международной космической станции, присвоить звание Героя Российской Федерации… присвоить почетное звание "Летчик-космонавт РФ" Прокопьеву Сергею Валерьевичу — космонавту-испытателю отряда космонавтов", — говорится в тексте документа.

Орденом Александра Невского награждены глава "Норильского никеля" Владимир Потанин, заместитель генпрокурора Юрий Гулягин, президент петербургского клуба дзюдо "Турбостроитель" Михаил Рахлин и композитор Игорь Крутой.

Кроме этого, за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса России орденом Дружбы награжден российский в Намибии Валерий Уткин.