МАГАДАН, 18 дек /ПРАЙМ/, Людмила Щербакова. Старатели Магаданской области на 1 декабря добыли 43,74 тонны золота, на 8,4 тонны больше, чем годом ранее, сообщает в среду правительство региона.

Ранее сообщалось, что колымские горняки в 2019 году впервые с 1979 года перешагнули планку в 40 тонн золота. Значительную прибавку дали рудные предприятия – "Матросова" и "Павлик".

"По состоянию на 1 декабря золотопромышленники региона добыли 43,74 тонны золота, что на 8,4 тонны больше, чем за аналогичный период прошлого года. План на 2019 год был установлен на отметке — 42,7 тонны золота. Предприятиям Колымы удалось выполнить плановые показатель на месяц ранее", — говорится в сообщении.

Колыма несколько лет сохраняет лидерские позиции по золотодобывающей отрасли в России. В 2018 году предприятия добыли около 37 тонн золота. В 2019 году план по добыче увеличен до 42,7 тонны с последующим ростом до 50 тонн.