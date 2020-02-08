ЧЕЛЯБИНСК, 8 фев /ПРАЙМ/. Пожар в листопрокатном цехе №5 на Магнитогорском металлургическом комбинате в Челябинской области, который произошел в субботу, локализован, погибших и пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-центре ГУМЧС России по региону.

По данным МЧС РФ, возгорание произошло на площади около 400 квадратных метров.

"Пожар произошел в листопрокатном цехе №5, который находится на капремонте. До прибытия пожарных из цеха самостоятельно эвакуировались 50 человек. В настоящее время объявлена локализация пожара на площади 390 квадратных метров", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что погибших и пострадавших, по предварительным данным, нет.

В пресс-центре добавили, что тушение пожара осложнял тот факт, что под станом находился маслоподвал.