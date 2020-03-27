МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Чистый убыток IRC Ltd. (производитель железной руды на Дальнем Востоке) по итогам 2019 года составил 38,669 миллиона долларов против 68,235 миллиона чистой прибыли за предыдущий год, следует из сообщения компании.

Чистая выручка в отчетном периоде составила 177,164 миллиона долларов, что на 16,9% выше, чем годом ранее. Коэффициент EBITDA увеличился на 39,2%, составив 33,302 миллиона долларов. Отмечается, что этот показатель мог достичь 56,6 миллиона долларов, если бы компания не хеджировала стоимость отгрузок. Базовый убыток (за исключением разовых статей и курсовой разницы) составил 21 миллион долларов (рост на 10,2%).

Денежные средства компании и банковские депозиты на конец 2019 года составили 4,3 миллиона долларов (по итогам 2018 года — 8,6 миллиона долларов), совокупные кредиты и займы — 224,6 миллиона против 223,7 миллиона долларов, которые в основном представляют долгосрочные займы Газпромбанка. Средневзвешенная процентная ставка — примерно 9,2% (по итогам 2018 года — 8%).

Капитальные вложения IRC за прошлый год возросли в годовом выражении в 1,5 раза, до 5,047 миллиона долларов. В настоящее время основной проект компании K&S работает с высокой производительностью около 95%.

IRC — единственный производитель железной руды на Дальнем Востоке, был выделен из ГК "Петропавловск" в 2010 году для реализации проекта создания горно-металлургического кластера в Приамурье, который компания ведет с 2003 года. Крупнейшим акционером IRC выступает Petropavlovsk (31,1%). В 2019 году компания нарастила выпуск железорудного концентрата на 15%, до 2,58 миллиона тонн