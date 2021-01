МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Еврокомиссия заявила о намерении провести расследование в отношении поставок российской компании "Северсталь" в Европу. Местные металлурги пожаловались на рост объемов импорта из России и низкие цены на сталь.

Сам производитель, который получает свыше больше 25% выручки в Евросоюзе, демпинг отрицает.

Как сообщает европейский регулятор в в своем официальном журнале (Official Journal of the European Union) в понедельник, 18 января, Европейская комиссия уже начала расследование по пересмотру пошлин на импорт стальной продукции для компании, основным владельцем которой является российский миллиардер Алексей Мордашов.

Представитель "Северстали" в свою очередь заявил, что компания как поставляла, так и сейчас поставляет продукцию в ЕС в полном соответствии с международным законодательством, в рамках установленных квот.

"Северсталь" поставляла и поставляет продукцию в ЕС в полном соответствии с международным законодательством, в рамках установленных квот. Мы будем участвовать в пересмотре и доказывать, что компания не допускает демпинга при поставках в страны ЕС. Нужно также отметить, что в текущей ситуации, когда на рынке ЕС происходит взрывной рост цен и наблюдается дефицит горячекатаного проката, от ужесточения мер пострадают, в первую очередь, европейские потребители стали", — цитата по РИА Новости.