МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Polymetal Int (объединяет активы АО "Полиметалл") по итогам 2020 года нарастил рудные запасы на своих месторождениях в России и за рубежом на 10% в сравнении с предыдущим годом — до 27,9 миллиона унций (867,8 тонны) золотого эквивалента, сообщает компания. Российские банки вернулись к покупке золота впервые с лета

При этом рудные запасы золота за год выросли на 5% — до 24,9 миллиона унций (774,5 тонны), серебра — более чем вдвое, до 246,3 миллиона унций (7,66 тысячи тонн).

Доля рудных запасов для открытых горных работ составила 53%, увеличившись на 2 процентных пункта в сравнении с 2019 годом. Доля запасов упорных руд снизилась на 2 процентных пункта — до 72%. Динамика обусловлена первичной оценкой запасов месторождения Прогноз.

"В 2020 году рудные запасы компании увеличились на 10% благодаря первичными оценками рудных запасов Восточного Бакырчика (Кызыл, Казахстан), Прогноза и Пещерного (Воронцовский хаб). Все это более чем компенсировало выработку запасов на действующих активах и снижение доли в Ведуге. Рудные запасы в золотом эквиваленте на акцию также выросли на 10%", — отмечается в сообщении.

Минеральные ресурсы (добавочные к рудным запасам) снизились на 14%, до 21,8 миллиона унций золотого эквивалента, в основном за счет их конвертации в запасы. Снижение было частично компенсировано новыми оценками ресурсов на Албазино (участок Талгий) и Ведуге. При этом общие минеральные ресурсы (включающие рудные запасы) остались практически без изменений и составили 49,7 миллиона унций золотого эквивалента. Стоимость меди продолжает расти после рекордного ралли в феврале

Среднее содержание золотого эквивалента в запасах незначительно выросло по сравнению с предыдущим годом — до 3,8 грамма на тонну, в добавочных ресурсах — снизилось на 10%, до 4,7 грамма на тонну.

При оценке рудных запасов и минеральных ресурсов Polymetal использовал консервативные цены на золото и серебро: 1200 долларов за унцию и 15 долларов за унцию соответственно. Краткосрочные ценовые допущения для оперативного горного планирования составляют 1500 долларов за унцию золота и 20 долларов за унцию серебра.

"Первичная оценка запасов на ряде проектов в 2020 году обеспечила существенное увеличение рудных запасов группы, — заявил главный исполнительный директор компании Виталий Несис. — В 2020 году мы сосредоточим усилия на обновлении оценок запасов и ресурсов ряда проектов развития, а также на геологоразведке на действующих месторождениях для продления сроков их эксплуатации".

Polymetal Int зарегистрирована на о.Джерси. "Полиметалл" — российская компания по добыче золота и серебра с действующими предприятиями и проектами развития в РФ и Казахстане. В 2020 году компания увеличила производство золота на 6% — до 1,402 миллиона унций (43,6 тонны), серебра — снизила на 13%, до 18,8 миллиона унций (584,7 тонны).