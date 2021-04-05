МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Правительство РФ уточнило целевые показатели программы развития промышленности до 2030 года, особый акцент сделан на поддержке технопарков, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами Правительство выделит миллиард рублей на поддержку промышленности

"Правительство уточнило целевые показатели госпрограммы развития промышленности, срок ее действия продлен до 2030 года с тем, чтобы она в полной мере работала на достижение национальных целей развития, поставленных президентом на ближайшие 10 лет", — сказал Мишустин.

Он отметил, что плановые значения отдельных индикаторов госпрограммы были скорректированы с учетом динамики развития промышленности и направлены на достижение цели увеличения экспорта несырьевых товаров в размере не менее 70% по сравнению с показателями 2020 года.

"Особый акцент в обновленной госпрограмме сделан на мерах поддержки индустриальных парков и промышленных технопарков, будем наращивать объем введенных в эксплуатацию производственных площадей со всей необходимой инфрастуктурой", — добавил премьер.

По его словам, в части развития технопарков критерием эффективности станет не рост их числа, а объем внебюджетных инвестиций и выпуск промышленной продукции.