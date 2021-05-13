МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Правительство РФ предлагает ввести дополнительное регулирование для промышленного и прибрежного рыболовства, запрещающее добычу китов и дельфинов, эта мера должна защитить морских млекопитающих от истребления, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Россия снизила вылов рыбы с начала года

"Сегодня мы предлагаем ввести дополнительное регулирование уже для промышленного и прибрежного рыболовства, оно распространяется прежде всего на китов и дельфинов. Новый законопроект запрещает их добычу. Рассчитываем, что это позволит сберечь животных от хищнического истребления", — сказал Мишустин на совещании с кабмином в четверг.

Ранее вылов морских млекопитающих осуществлялся в соответствии с квотой, которую выдавало Росрыболовство. Против этого активно выступали зоозащитники, так как такие млекопитающие, как косатки, дельфины, белухи и другие редкие, ценные виды находились под угрозой вылова. Ситуация изменилась после скандала вокруг "китовой тюрьмы" в 2018 году.

В 2018 году в приморской бухте Средняя нашли 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров. Животных выловили незаконно и планировали продать в Китай. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.

К решению проблемы подключился президент РФ Владимир Путин — он поручил профильным министерствам вместе с учеными решить судьбу животных. Операция по выпуску белух и косаток из "китовой тюрьмы" началась в июне 2019 года. Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили в Охотское море 27 июня, 10 ноября в Японском море выпустили последних белух. В конце прошлого года правительство ужесточило правила добычи этих животных, в этом году разрешений на вылов еще не выдавалось.