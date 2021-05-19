МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Запасы алмазов "Алросы" снизились в течение апреля до 10 миллионов карат, сообщил замгендиректора компании Алексей Филипповский в ходе телефонной конференции для инвесторов. Крупнейший бриллиант в России продан за $14 миллионов

Ранее компания сообщала, что ее запасы алмазов в течение первого квартала снизились на 38% — до 12,8 миллиона карат в связи с существенным превышением объемов продаж над производством.

"На конец апреля у нас 10 миллионов карат в стоках", — сказал Филипповский, отметив, что это минимальный уровень запасов. До конца года, по его словам, запасы могут увеличиться до 11-12 миллионов карат.

"Алроса" — крупнейший в мире производитель алмазов в каратах, на ее долю приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов. Компания ведет добычу в Якутии и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. Объем продаж алмазов и бриллиантов "Алросы" в 2020 году достиг 2,802 миллиарда долларов.