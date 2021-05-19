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Запасы алмазов "Алросы" сократились до минимального уровня
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Запасы алмазов "Алросы" снизились в течение апреля до 10 миллионов карат, сообщил замгендиректора компании Алексей Филипповский в ходе телефонной конференции для инвесторов. Ранее... ПРАЙМ, 19.05.2021
алмазы, алроса, запасы, новости, промышленность, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Запасы алмазов "Алросы" снизились в течение апреля до 10 миллионов карат, сообщил замгендиректора компании Алексей Филипповский в ходе телефонной конференции для инвесторов.
Ранее компания сообщала, что ее запасы алмазов в течение первого квартала снизились на 38% — до 12,8 миллиона карат в связи с существенным превышением объемов продаж над производством.
"На конец апреля у нас 10 миллионов карат в стоках", — сказал Филипповский, отметив, что это минимальный уровень запасов. До конца года, по его словам, запасы могут увеличиться до 11-12 миллионов карат.
"Алроса" — крупнейший в мире производитель алмазов в каратах, на ее долю приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов. Компания ведет добычу в Якутии и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. Объем продаж алмазов и бриллиантов "Алросы" в 2020 году достиг 2,802 миллиарда долларов.