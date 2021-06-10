МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Предприятия России по итогам прошлого квартала произвели 60,986 тонны золота, добытого и полученного в результате попутного производства, включая переработку лома и отходов, а также в концентратах — это приблизительно на 6% меньше, чем в аналогичный период годом ранее, говорится в материалах Союза золотопромышленников России. Стоимость золота снижается перед выходом данных об инфляции в США

В том числе, по информации союза, в январе-марте производство золота, добытого недропользователями РФ, снизилось на 2,6% — до 46,85 тонны, при попутном производстве цветных металлов было получено 3,8 тонны (-12,2%). Еще 7,38 тонны золота получено после переработки лома и отходов (-12,1%), производство золота в концентратах за год снижено на 27,1% — до 2,96 тонны. Таким образом, в общем объеме производство первичного (из минерального сырья) золота снижено на 5,1%, до 53,61 тонны.

"Снижение производства золота связано с превентивными мерами по борьбе с COVID-19, сезонными приостановками работ из-за климатических условий на объектах кучного выщелачивания и россыпях, временным снижением содержаний в перерабатываемых рудах, а также другими причинами", — отмечается в материалах Союза золотопромышленников.

В разрезе компаний Petropavlovsk снизил на 46% автоклавное производство (Покровский АГМК), где в прошлом году запустил четыре автоклава общей мощностью 600 тысяч тонн переработки упорных концентратов в год. "Полюс" снизил на 63% выпуск золота в концентрате на Олимпиадинском ГОКе из-за подбора оптимальных технологических параметров переработки руды на переделе флотации. При этом успешную работу показали компании: Polymetal; ГРК "Быстринское" ("Норникель"); Highland Gold; "Павлик", Mangazeya Mining; "Сусуманзолото"; "ТСГ Асача" и другие. Золотодобывающая компания Nordgold подтвердила планы IPO

Союз золотопромышленников также сообщает, что общее производство серебра в России за квартал увеличилось на 1,5%, до 350,9 тонны, производство серебра, добытого недропользователями выросло на 5,1% — до 100,9 тонны, при попутном производстве цветных металлов получено 74,7 тонны (-7,1%). Еще 61,2 тонны серебра получено после переработки лома и отходов (-77,9%), производство серебра в концентрате за период снижено на 15,54% — до 114,1 тонны.

Союз золотопромышленников России — профессиональное отраслевое объединение, созданное в апреле 1995 года. Среди участников союза — предприятия по добыче драгоценных металлов и драгоценных камней, аффинажные заводы, коммерческие банки, инжиниринговые и консалтинговые компании.