КИЕВ, 20 июл — ПРАЙМ. Выброс нитрозных газов произошел на украинском предприятии "Ровноазот" в Ровенской области, никто не пострадал, угрозы окружающей среде нет, заявил РИА Новости пресс-секретарь Group DF, в которую входит предприятие, Олег Арестархов. "Газпром" забронировал допмощности ГТС Украины на август

"На предприятии произошла нештатная ситуация — разгерметизация трубопровода в цехе производства азотной кислоты. В результате чрезвычайной ситуации произошел разовый выброс нитрозных газов в незначительном количестве на территории завода… Жертв и пострадавших нет. Не было никаких взрывов", — сказал Аристархов.

По его словам, авария была ликвидирована за 40 минут собственными силами предприятия, сейчас завод работает в штатном режиме, показатели качества воздуха находятся в границах допустимых норм.

"Для сравнения я скажу, что уровень загрязнения воздуха в Киеве в два раза выше сейчас, чем возле нашего завода", — добавил он.

Вместе с тем глава Ровенской областной государственной администрации Виталий Коваль написал во вторник в Facebook, что оценкой угроз выброса занимается экологическая инспекция.

Украинские правоохранители возбудили уголовное дело и расследуют обстоятельства аварии на предприятии.