МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Эн+ Груп" по МСФО в первом полугодии 2021 года составила 2,231 миллиарда долларов, увеличившись в 111,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчета компании. Чистая прибыль Global Ports в первом полугодии выросла более чем вдвое

Выручка за период выросла на 31,5% — до 6,506 миллиарда долларов. Скорректированная EBITDA увеличилась в 2,5 раза — до 1,89 миллиарда долларов.

"Компания показала стабильные операционные и финансовые результаты несмотря на продолжающееся воздействие пандемии коронавируса на все рынки нашего присутствия. Все это — результат усердной и продуктивной работы наших коллег на локальных и международных рынках", — отметил исполнительный председатель совета директоров компании Грегори Баркер.