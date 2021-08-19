Чистая прибыль "Эн+ Груп" по МСФО в первом полугодии выросла в 111,6 раза
Чистая прибыль "Эн+ Груп" по МСФО в первом полугодии выросла в 111,6 раза, до $2,231 миллиарда
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Эн+ Груп" по МСФО в первом полугодии 2021 года составила 2,231 миллиарда долларов, увеличившись в 111,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчета компании.
Выручка за период выросла на 31,5% — до 6,506 миллиарда долларов. Скорректированная EBITDA увеличилась в 2,5 раза — до 1,89 миллиарда долларов.
"Компания показала стабильные операционные и финансовые результаты несмотря на продолжающееся воздействие пандемии коронавируса на все рынки нашего присутствия. Все это — результат усердной и продуктивной работы наших коллег на локальных и международных рынках", — отметил исполнительный председатель совета директоров компании Грегори Баркер.