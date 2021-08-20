МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль ПАО "Распадская" по МСФО в первом полугодии выросла на 74% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 181 миллион долларов, следует из отчета компании. Чистая прибыль "Черкизово" по МСФО во втором квартале выросла на 30,7%

Выручка выросла в 2,1 раза и составила 683 миллиона долларов. Валовая прибыль компании составила 312 миллионов долларов, что в 2,7 раза больше аналогичного показателя в прошлом году. Операционная прибыль увеличилась на 90% — до 249 миллионов долларов.

Evraz в конце 2020 года консолидировал свои угольные активы на базе ПАО "Распадская", передав на ее баланс "Южкузбассуголь". Производственный комплекс укрупненной "Распадской" включает в себя семь шахт, два разреза, три обогатительных фабрики в Кемеровской области и одну шахту в Туве. Запасы оцениваются в 1,9 миллиарда тонн угля. Предполагается, что "Распадская" станет крупнейшим игроком на российском рынке коксующегося угля по объему добычи и войдет в пятерку лидеров мирового рынка по выручке.