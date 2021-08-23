МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. На внутреннем рынке РФ цены на стальной прокат к середине августа устойчиво пошли вниз, пишет "Коммерсант".

Отмечается, что крупнейшие производители проката уже дали трейдерам скидки до 10%, а те, в свою очередь, уменьшают цены для конечных потребителей.

Такие изменения произошли после 1 августа — введения экспортных пошлин на сталь. Трейдеры стремятся распродать дорогие запасы металла.

Но опрошенные "Ъ" аналитики прогнозировали более существенные потери внутренних цен, на 25-30%. Нового витка скидок они ожидают осенью текущего года.

Как говорится в обзоре ММК, введение экспортных пошлин на сталь с 1 августа привело к снижению цен на внутреннем рынке, по меньшей мере по некоторым видам продукции. К концу июля предложение горячекатаного листа внутри России превышает спрос, и спотовый рынок превратился в рынок покупателя.