МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Члены автономной некоммерческой организации развития радиоэлектронной отрасли "Консорциум "Вычислительная техника" направили в правительство обращение с просьбой принять проект Минпромторга РФ о введении балльной системы для оценки продукции отрасли. Как пишет "Российская газета", по мнению лидеров рынка, новация послужит стимулом для развития отечественной микроэлектроники, об этом в открытом письме сообщила Ассоциация "Консорциум дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности" (АКРП).

Проект Минпромторга предполагает обновление нормативной базы, регламентирующей производство компьютеров и периферийного оборудования в рамках курса на замену импортного ПО и "железа" отечественным. Доля российских компаний на этом рынке пока не превышает 20%, в том числе, из-за несовершенства документной базы. Так, сегодня она не предполагает адекватной оценки эффективности выпускаемых компонентов и возможности их использования в серийном оборудовании.

Улучшить ситуацию призвана и балльная оценка производимой в России продукции, которую предлагает министерство. Баллы будут начисляться для каждого вида вычислительной техники, в зависимости от того, какие именно отечественные детали в ней используются. Это позволит отслеживать весь цикл создания техники, исключать ценовые манипуляции и в конечном итоге создать широкую номенклатуру электронной компонентной базы.

По мнению участников консорциума, подписавших обращение, такой подход позволит компаниям инвестировать средства в разработку микроэлектроники. Это, в свою очередь, позволит расширить сферу применения российского центрального процессора и развития вокруг них экосистем за счет частных инвестиций. Таким образом, задача импортозамещения будет решена, уверены они.

Консорциум "Вычислительная техника" объединяет лидеров рынка с долей от 60 до 90% в разных продуктовых сегментах вычислительной техники. Они вкладывают в разработки отечественной продукции миллиарды рублей, инвестируют в собственные предприятия в российских регионах.