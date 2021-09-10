МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Государственное предприятие "Ростех" планирует создать компанию по производству тяжелого обрабатывающего оборудования, а также инструментов, предназначенных для продажи промышленным предприятиям. Об этом сообщает РБК. Спрогнозирована реакция рубля на решение Банка России по ключевой ставке

Новая компания, которая создастся "Ростехом" будет претендовать на 50% российского рынка, на данный момент объем которого оценивается экспертами в несколько десятком миллионов рублей. Согласно прогнозам экспертов, к 2030 году рынок станков в России превысит 140 миллиардов долларов.

Новый холдинг возглавит Кирилл Федоров, занимающий должность генерального директора "РТ-Капитала" — организации "Ростеха", которая занимается антикризисным управлением предприятиями ОПК.

В состав новой структуры войдут нынешние станкостроительные активы корпорации и ряд других компаний — производителей оборудования, деятельность которых сейчас носит разрозненный характер, поясняет один из источников РБК. В частности, это практически 100-процентные "дочки" "Ростеха" — компании БелЗАН и "Станкопром", а также "Нити Прогресс" (на 38% через "РТ-Капитал" принадлежит "Ростеху") и "Стан" (через "РТ-Капитал" на 33,4% принадлежит "Ростеху").