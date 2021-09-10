МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Объем продаж алмазов и бриллиантов АК "Алроса" в августе 2021 года составил в денежном выражении 306 миллионов долларов, снизившись по сравнению с предыдущим месяцем на 8,4%, следует из сообщения компании. "Алроса" рассказала о запасах алмазов в России

В том числе стоимость реализованного алмазного сырья за отчетный месяц достигла 297 миллионов долларов, бриллиантов — 10 миллионов долларов.

В июле группа "Алроса" реализовала алмазов и бриллиантов на общую сумму 334 миллиона долларов, в августе 2020 года — на 216,7 миллиона долларов.

Всего в январе-августе 2021 года компания продала алмазов и бриллиантов на 2,976 миллиарда долларов, в том числе общая стоимость реализованного алмазного сырья составила 2,844 миллиарда долларов, бриллиантов — 131 миллион долларов. Для сравнения: в январе-августе 2020 года "Алроса" реализовала алмазов и бриллиантов на 1,244 миллиарда долларов.

"Алроса" — крупнейший в мире производитель алмазов в каратах, на ее долю приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов. Компания ведет добычу в Якутии и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. Объем продаж алмазов и бриллиантов "Алросы" в 2020 году достиг 2,802 миллиарда долларов.