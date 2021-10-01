МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Завод Hyundai в Санкт-Петербурге в январе-сентябре 2021 года увеличил выпуск автомобилей на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года — до 178,3 тысячи, сообщает OOO "Хендэ Мотор СНГ".

"С января по сентябрь 2021 завод "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" выпустил 178 300 автомобилей, что на 20% превышает аналогичный показатель прошлого года. Таким образом, по итогам трех кварталов 2021 года производственные показатели российского завода Hyundai Motor вплотную приблизились к допандемийному уровню 2019 года, когда за девять месяцев было выпущено 180 000 автомобилей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что завод стабильно наращивает объемы экспорта. В частности, в январе-сентябре этого года в страны ближнего зарубежья было отгружено почти 20 000 автомобилей. По сравнению с аналогичными показателями предыдущего года экспорт завода вырос на 57%.

В третьем квартале этого года на заводе "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" было запущено массовое производство второго поколения кроссовера Hyundai Creta. Модель также востребована на рынках ближнего зарубежья – в августе первые экземпляры новой Creta были отправлены на экспорт.

В сентябре компания Hyundai Wia открыла в Петербурге завод по производству двигателей. Этот проект стал одним из этапов реализации специального инвестиционного контракта между Минпромторгом, правительством Петербурга и заводом "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус", направленного на локализацию производства на территории РФ. В октябре компания Hyundai Wia Rus планирует приступить к массовому производству двигателей объемом 1,6 литра, в 2022 году – освоить выпуск двухлитровых двигателей.

Ранее сообщалось, что в 2021 году завод Hyundai в Петербурге планирует выпустить более 230 тысяч автомобилей.

Hyundai Motor Company в сентябре 2010 года запустила завод в Петербурге. Сейчас на заводе производятся модели Hyundai Solaris, Kia Rio, Kia Rio X-Line и кроссовер Hyundai Creta. Наибольшее количество выпускаемых автомобилей в Петербурге приходится на завод Hyundai. На заводе работают более 2,5 тысяч человек.