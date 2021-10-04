МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Глава крупнейшей в России золотодобывающей компании «Полюс» Павел Грачев в интервью РБК предупредил о рисках исчерпания сырьевой базы российских золотодобытчиков. Он отметил, что текущие запасы золота в стране составляют около 7,5-8 тыс. тонн, а производство металла держится на уровне 330 тонн в год. "Если эту тенденцию не переломить, то уже на горизонте 10-20 лет отрасль может столкнуться со структурным недостатком сырьевой базы", — считает Грачев. При этом, по его словам, у самого «Полюса» запасов хватит на 37 лет. Эксперты рассказали, стоит ли покупать акции российских золотодобытчиков

Вместе с тем, говоря об исчерпании минерально-сырьевой базы в России в целом, глава «Полюса» сообщил, что показатель уровня возобновления добываемых ресурсов (соотношение запасов, поставленных на баланс, к объему добытых ресурсов) за последние несколько лет упал более чем в два раза — с 62 до 30%. И подчеркнул, что в золотодобыче на эту ситуацию еще и накладывается общемировая тенденция к сокращению содержания металла в руде и роста упорных руд.

Чтобы исправить ситуацию, на его взгляд, необходимо кратно увеличить частные инвестиции в геологоразведку. С этой целью Грачев предложил ряд мер по стимулированию таких инвестиций без затрат для государства на встрече президента Владимира Путина с модераторами Восточного экономического форума, прошедшего в начале сентября.