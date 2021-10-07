МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Крупнейший в Литве производитель азотных удобрений Achema приостановил работу некоторых агрегатов из-за подорожания газа в Европе, в частичный простой отправили около 60 работников цехов и администрации; если ситуация не улучшится, возможно, завод придется на время закрыть, сообщает портал Delfi.

"Крупнейший в Литве производитель азотных удобрений Achema временно приостановил работу некоторых агрегатов из-за серьезного подорожания газа в Европе. На этом оборудовании работают около трети работников компании, однако в простой отправили лишь небольшую часть из них. Если ситуация будет ухудшаться, придется на время закрыть весь завод", — говорится в сообщении.

Как отмечает портал, на прошлой неделе в частичном простое было 30, а на этой — около 60 работников цехов и администрации. В октябре они будут работать по модели частичного простоя – посменно каждые две недели. Находящиеся в простое работники получают 60-70% зарплаты.

По словам гендиректора Achema Рамунаса Миляускаса, с июля компания работает в убыток, поэтому в сентябре и октябре остановили часть производства. Если ситуация на рынке природного газа и впредь будет ухудшаться, в ноябре-декабре завод, возможно, придется закрыть. "В этот сложный период самое главное — сохранение благосостояния работников, предоставление им стабильности. Пока сложно прогнозировать окончание газового кризиса, мы надеемся, что ситуация не затянется, и все мы сможем работать в обычном режиме", – приводит Delfi слова Миляускаса.

Он также отметил, что то, как завод будет работать с ноября, выяснится в ближайшие одну-две недели. Это зависит не только от цен на газ в Европе, но и от того, будут ли фермеры покупать удобрения по нынешним ценам.

"Первыми в Европе должны принять решение французские и испанские фермеры, поскольку у них весна начинается раньше — в феврале. Вероятно, их примеру последуют и фермеры других стран. Разные подсчеты показывают, что пока покупать удобрения по нынешним ценам и получать большой урожай им выгодно. Мы надеемся, что фермеры примут такое решение и рынок раскачается", – добавил Миляускас.