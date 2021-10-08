МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Компании "Уралхим" и "Уралкалий" продлевают период заморозки цен на свои удобрения до 31 декабря 2021 года, сообщил РИА Новости председатель совета директоров "Уралхима" Дмитрий Коняев. Производители удобрений продлили до конца года режим сдерживания цен

"Мы продлеваем режим заморозки цен на удобрения до 31 декабря", — сказал Коняев.

Компании 23 июня объявили о заморозке цен для российских аграриев на калийные удобрения и аммиачную селитру на период осенних полевых работ. Цены были сохранены на уровне мая. Председатель совета директоров "Уралхима" тогда говорил, что подобная мера продлится как минимум до октября-ноября.

В середине июля вице-премьер РФ Виктория Абрамченко сообщила, что производители готовы заморозить цены на удобрения для российских аграриев в текущем сельскохозяйственном году. "Фосагро" и "Акрон" тогда заявили, что зафиксируют цены до 31 октября. Кроме того, в частности, о заморозке отпускных цен на удобрения в июле сообщил "Еврохим".

Также ранее в пятницу Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ) заявила, что ведущие производители минеральных удобрений, входящие в объединение, приняли решение продлить период сдерживания цен на свою продукцию до 31 декабря 2021 года. В ассоциацию входят, в том числе, структуры "Фосагро", "Акрона" и "Еврохима".