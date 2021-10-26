МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Polymetal Int (объединяет активы АО "Полиметалл") в январе-сентябре 2021 года сократил производство золота на 4% в годовом выражении — до 1,035 миллиона унций (32,192 тонны), серебра — также на 4%, до 13,9 миллиона унций (432,338 тонны), сообщает компания. Золото дешевеет на укреплении доллара

Общее производство в пересчете в золотой эквивалент за 9 месяцев снизилось также на 4% — до 1,151 миллиона унций (35,8 тонны) на фоне планового снижения содержаний на месторождениях Кызыл, Светлом и Воронцовском. Производство в третьем квартале снизилось на 9% в годовом выражении, до 437 тысяч унций в золотом эквиваленте.

Выручка за 9 месяцев выросла на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года — до 2,093 миллиарда долларов. Чистый долг на конец третьего квартала составил 1,897 миллиарда долларов против 1,351 миллиарда на конец 2020 года. В течение девяти месяцев компания реализовала 1,002 миллиона унций золота против 1,005 миллиона унций в январе-сентябре 2020 года, и 12,6 миллиона унций (-11%) серебра. В третьем квартале реализовано 406 тысяч унций (-1%) золота, и 4,6 миллиона унций (+10%) серебра.

"Запуск производства на Нежданинском месторождении стал ярким завершением успешного третьего квартала. Наши предприятия вышли на плановые показатели, что позволит достичь заявленных целей по производству на 2021 год", — заявил главный исполнительный директор компании Виталий Несис.

Polymetal подтверждает производственный план на 2021 год в 1,5 миллиона унций золотого эквивалента. Ожидается, что затраты TCC за год составят 750-800 долларов на унцию, а AISC — 875-925 долларов на унцию золотого эквивалента. Фактические затраты будут зависеть от динамики обменного курса российского рубля и казахского тенге. В сообщении также отмечается, что эпидемиологическая ситуация в компании находится под контролем, локальные вспышки заболевания не повлияли на работу предприятий и реализацию проектов развития.

Polymetal Int зарегистрирована на о.Джерси. "Полиметалл" — российская компания по добыче золота и серебра с действующими предприятиями и проектами развития в РФ, Казахстане. В 2020 году компания увеличила производство золота на 6% — до 1,402 миллиона унций (43,6 тонн), серебра — снизила на 13%, до 18,8 миллиона унций (584,7 тонны).