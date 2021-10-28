МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Чистый долг "Сибура" по МСФО за январь-сентябрь снизился на 10,8% по сравнению с показателем на начало года — до 359,8 миллиарда рублей, сообщила компания. Evraz за январь-сентябрь увеличил выпуск стали на 0,2%

При этом чистый долг увеличился на 7,5% по сравнению с показателем по итогам первого полугодия. На конец первого полугодия чистый долг составлял 334,7 миллиарда рублей, а на конец 2020 года — 403,2 миллиарда рублей.

"Отношение чистого долга к EBITDA как в рублевом, так и в долларовом выражении по состоянию на конец 3 квартала 2021 года сократилось до 1,1х", — также отмечается в релизе.

"Сибур" — крупнейшая в России интегрированная нефтегазохимическая компания, перерабатывает побочные продукты добычи нефти и газа. Продукция "Сибура" используется в производстве потребительских товаров и автомобилей, строительстве, энергетике, а также в химической промышленности и других отраслях в 100 странах по всему миру.

Скорректированная чистая прибыль "Сибура" по МСФО, которая используется для расчета дивидендов, в январе-сентябре составила 180,268 миллиарда рублей, увеличившись в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

EBITDA увеличилась почти в 2,3 раза — до 277,15 миллиарда рублей.

По итогам третьего квартала скорректированная чистая прибыль "Сибура" составила 72,531 миллиарда рублей, увеличившись на 15,4% по сравнению с показателем второго квартала. Показатель EBITDA вырос на 11,1% — до 107,175 миллиарда рублей.

Кроме того, "Сибур" за девять месяцев сократил капитальные затраты на 18,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 65,6 миллиарда рублей, сообщает компания.

"Капитальные затраты… девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2021 (года — ред.)… 65,572 миллиарда рублей", — говорится в материалах компании.

Капзатраты за первые девять месяцев прошлого года составили 80,3 миллиарда рублей.