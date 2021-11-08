МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Polymetal Int (объединяет активы АО "Полиметалл") планирует во втором квартале 2025 года начать производство на золоторудном месторождении Ведуга в Красноярском крае, сообщает компания. Золото дорожает третий день подряд

Капитальные вложения в проект оцениваются в 447 миллионов долларов и включают 77 миллионов долларов на строительство скипового ствола и подземной инфраструктуры после запуска производства в период с 2027 по 2029 годы. Расширение карьера позволяет осуществить капитальные затраты на устройство подземного рудника после ввода проекта в эксплуатацию.

"Начало производства запланировано на второй квартал 2025 года с выходом на полную проектную мощность до конца третьего квартала 2025 года. Среднее годовое производство в течение всего срока эксплуатации месторождения составит 200 тысяч унций золота при денежных затратах (ТСС) 725-775 долларов на унцию золотого эквивалента и совокупных издержках (AISC) 800-850 долларов на унцию золотого эквивалента", — говорится в сообщении.

Polymetal владеет 59,4% в уставном капитале Ведуги и колл-опционом на выкуп оставшейся доли у Банка ВТБ по заранее согласованной цене с фиксированной ставкой доходности. Компания планирует полностью консолидировать актив после получения полного пакета разрешений от государственных органов, ожидаемого во втором квартале 2022 года.