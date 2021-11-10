МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Объем продаж алмазов и бриллиантов АК "Алроса" в октябре составил в денежном выражении 308 миллионов долларов, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 3,4%, следует из сообщения компании. "Алроса" за 9 месяцев увеличила добычу алмазов на 1%

В том числе стоимость реализованного алмазного сырья за отчетный месяц достигла 293 миллионов долларов, бриллиантов — 15 миллионов долларов. В сентябре группа "Алроса" реализовала алмазов и бриллиантов на общую сумму 298 миллионов долларов, а в октябре 2020 года — на 310 миллионов долларов.

Всего в январе-октябре 2021 года компания продала алмазов и бриллиантов на 3,581 миллиарда долларов, в том числе общая стоимость реализованного алмазного сырья составила 3,426 миллиарда долларов, бриллиантов — 155 миллионов долларов. Для сравнения: в январе-октябре 2020 года "Алроса" реализовала алмазов и бриллиантов на 1,89 миллиарда долларов. По словам замглавы "Алросы" Евгения Агуреева, спрос на ювелирные украшения на основных рынках сбыта продолжает расти двузначными темпами относительно высоких уровней 2018-2019 годов. При этом и ритейлеры, и огранщики оптимистично оценивают динамику спроса до конца года.

"Достаточное предложение бриллиантов ранее поддерживалось за счет высоких продаж алмазного сырья в предыдущие месяцы, когда добывающие компании выводили на рынок накопленные за время кризиса запасы. В последние несколько месяцев на рынке алмазного сырья наблюдается дефицит предложения на фоне структурного снижения добычи на 20% с доковидного уровня", — приводятся в сообщении слова Агуреева. Прогноз результатов "Алросы" за III квартал по МСФО: рост EBITDA на 32%

"В условиях сохраняющегося высокого конечного спроса на украшения с природными бриллиантами "Алроса", несмотря на ограниченные возможности наращивания производства, стремится к постепенному восстановлению баланса между спросом и предложением. При этом мы сохраняем политику продаж сырья только под обеспеченные реальным спросом заявки", — добавил Агуреев.

"Алроса" — крупнейший в мире производитель алмазов в каратах, на ее долю приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов. Компания ведет добычу в Якутии и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. Объем продаж алмазов и бриллиантов "Алросы" в 2020 году достиг 2,802 миллиарда долларов.