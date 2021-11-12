МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Сертификацию VIP-комплекции Aurus Business Jet планируется завершить в 2022 году, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Мантуров оценил состояние воздушных судов в регионах

Мантуров в интервью газете РБК рассказал о коллаборации Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и "Ауруса", в рамках которой Superjet в VIP-комплектации будет продвигаться на рынке под брендом Aurus. Он отметил, что на выставке в Дубае Superjet Aurus покажет новые опции, дизайн и технологические решения авиатранспорта.

"Все работы по VIP-интерьеру выполняла российская компания "Тулпар"… Сертификацию самолета в этой комплектации планируется завершить в 2022 году", — говорится в сообщении.

Как добавил Мантуров, дополнительная топливная система в лайнере позволит увеличить дальность полета до 7200 километров.