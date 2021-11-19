МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. "Мечел-Сервис" (металлоторговая компания группы "Мечел") в январе-октябре 2021 года реализовал более 1,41 миллиона тонн металлопродукции, что на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает компания. План по обеспечению сырьем металлургических предприятий утвержден в ЕАЭС

"Рост продаж в большей степени обусловлен увеличением реализации метизов производства Белорецкого металлургического комбината (динамика — 136%), также выросли продажи фасонного проката и балки (на 30% и на 35% соответственно) производства Челябинского металлургического комбината", — поясняется в сообщении.

В октябре этого года, как добавили в компании, объем реализации металлопродукции выше на 44%, чем в октябре годом ранее. По словам директора управления продаж ООО "Мечел-Сервис" Станислава Карпова, рост продаж метизов достигнут за счет развития программы создания подсортировочных складов в регионах и продажи с них продукции, которая ранее реализовывалась напрямую с предприятий группы "Мечел".

"Благодаря этому мы становимся еще ближе к клиентам. К концу года мы хотим еще больше увеличить свою долю в секторе метизов и канатов. Продолжим свою работу по закреплению нашей доли на рынке балки и фасона. Будем предлагать своим клиентам новые сервисы и услуги, например, успешно проявившую себя программу лояльности для заводов по производству металлоконструкций. Помимо этого, планируем устанавливать оборудование для резки канатов в размер, а также вводить дополнительные площади под крытые метизные склады", — приводятся в сообщении слова Карпова.

"Мечел-Сервис" — сервисно-сбытовая сеть, реализующая на российском рынке продукцию металлургических заводов группы "Мечел". Сеть насчитывает 53 складских площадки в 42 городах России. В составе компании 18 сервисных центров для дополнительной обработки металлопроката.