МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Московский мэр Сергей Собянин в беседе с РИА Новости заявил, что среди районных коммунальщиков в мегаполисе существует резерв к сокращению числа мигрантов, несмотря на то, что в крупных предприятиях ЖКХ их практически нет.

"Ведь у нас в крупных городских коммунальных предприятиях мигрантов практически нет. Они остались на уровне жилищных ГБУшек, где много дворницкого труда, чернового и низкооплачиваемого. Но и там, мне кажется, есть резерв, куда подвигаться", — отметил мэр столицы.

Ранее градоначальник говорил, что число трудовых мигрантов в сфере строительства уменьшилось более чем в два раза через несколько дней после соответствующего поручения.

Он поручил уменьшить число приезжих из соседних стран на стройках Москвы для программы реновации. По мнению мэра, необходимо подбирать людей другой квалификации и повышать им зарплату, в то же время наращивая производительность труда, механизацию и индустриализацию.