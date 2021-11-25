МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Российские производители мебели просят ввести новые ограничения на вывоз деревянного сырья. По их мнению, это поможет сдержать цены на стройматериалы. Собянин призвал уменьшить число мигрантов в коммунальной сфере

С таким предложением намерена обратиться в правительство Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР).

По мнению организации, стоит ввести пошлины на экспорт шпона и запретить вывоз кряжа, из которых изготавливают фанеру.

Они отмечают, что спрос на эти виды сырья за год вырос на 200%, что привело к дефициту фанерных полуфабрикатов, а также рост цен в 2,5 раза.

Фанера подорожала в текущем 2021 году более чем на 150%. Этот материал применяется для облицовочных и отделочных работ в строительстве, создания опалубки для заливки фундамента, стен, перекрытий, лесов, на которых проводятся высотные работы и операции при возведении частных домов, а также в производстве мебели.