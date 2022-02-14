МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Организаторы начали подготовку к Международному авиационно-космическому салону МАКС, который состоится в 2023 году в подмосковном Жуковском, сообщает пресс-служба "Ростеха". Глава Минпромторга рассказал о планах по выпуску новых самолетов "Байкал"

"АО "Авиасалон" уже ведет подготовку к проведению МАКС-2023, который, согласно распоряжению правительства, состоится летом в Жуковском", — говорится в релизе "Ростеха". Организаторами мероприятия традиционно выступят "Ростех" и Минпромторг России.

Компания "Авиасалон" была учреждена 14 февраля 1992 года. Первым организованным ей мероприятием стала выставка "МосАэрошоу-92", в которой приняли участие 249 предприятий отечественной и зарубежной авиаиндустрии. Спустя год выставка была организована уже в статусе Международного авиационно-космического салона. С 1993 по 2021 годы состоялось 15 салонов МАКС, в которых традиционно участвуют все ведущие мировые производители авиатехники.

"МАКС является ключевой площадкой, где демонстрируются самые передовые образцы авиационной техники гражданского и военного назначения. Здесь проходят премьерные показы, заключаются знаковые сделки, а намерения о сотрудничестве перерастают в твердые контракты", – приводятся в сообщении слова гендиректора "Ростеха" Сергея Чемезова.

"Ростех" отмечает, что МАКС стал ведущей площадкой для презентации достижений отечественной авиаиндустрии. На салоне впервые демонстрировались многие новинки своего времени: самолеты-амфибии А-40 и Бе-200, вертолеты Ка-226 и Ми-38, боевые самолеты Су-57, Су-30СМ, МиГ-35, перспективный Checkmate, пассажирские лайнеры МС-21-300, МС-21-310, Ил-114-300, ЛМС-901 "Байкал" и многие другие.