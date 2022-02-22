МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Возможные новые санкции Запада могут представлять некоторые риски для российского авиапрома, поскольку в гражданском самолетостроении сохраняется взаимодействие с зарубежными поставщиками, прокомментировал РИА Новости исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев. США анонсировали новые санкции против России из-за ДНР и ЛНР

Президент США Джо Байден издал указ о первых санкциях в отношении России за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик. Американцам запрещено инвестировать в ДНР и ЛНР, торговать с ними и финансировать их. Документ также позволяет вводить санкции против любого лица, которое действует в этом регионе. Во вторник администрация США обещает обнародовать новые меры в ответ на российское признание суверенитета республик.

"В авиационной промышленности импортозамещение проведено в части выпуска боевых комплексов. В гражданском самолетостроении сохраняется взаимодействие с зарубежными поставщиками, что создает некоторые риски. Масштаб возможных проблем можно будет оценить после объявления перечня санкционных ограничений", — сказал Пантелеев.

Вечером в понедельник, 21 февраля, президент РФ подписал указы о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик после того, как их лидеры обратились к нему с соответствующими просьбами.