ПАРИЖ, 2 мар — ПРАЙМ. Авиастроительный концерн Airbus сообщает о приостановке деятельности инженерной площадки в России, а также о приостановке услуг поддержки российских авиакомпаний. Boeing приостановил обслуживание российских авиакомпаний

Кроме того, компания объявила о приостановке поставок запчастей в РФ, отмечает агентство Рейтер.

Евросоюз на прошлой неделе обнародовал пакет санкций, согласно нему европейским компаниям запрещаются поставки в Россию гражданских самолетов иностранного производства и запчастей к ним. Кроме того, ранее в СМИ писали, что санкции ЕС распространяются в том числе на действующие контракты с европейскими лизингодателями.