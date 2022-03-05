МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Японская компания Komatsu, крупнейший производитель строительной и дорожной техники, заявила о временной остановке экспорта товаров в Россию в связи с трудностями в логистике. В Samsung объяснили приостановку поставок товаров в Россию

"На фоне ситуации на Украине, срывы в цепочках поставок, связанных с Komatsu, становятся все сложнее, и их влияние на финансовую и экономической ситуацию остается неясным. В связи с этим компания приняла решение временно остановить поставки в Россию", — говорится в сообщении компании.

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.

В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Япония также объявила о санкциях в отношении России.