МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Власти Приморья не видят оснований останавливать производства в регионе на фоне введённых в отношении РФ санкций, так как есть возможности импортозамещения комплектующих, кроме того, договоренности об экспортных поставках остаются в силе, сообщили РИА Новости в краевом Минпромторге. Нефть с сюрпризом: санкции уже начали помогать России

"На данный момент все промышленные предприятия Приморского края работают в штатном режиме. Производство ни на одном предприятии края не остановлено. И таких перспектив на сегодняшний день мы не видим", — сообщили в министерстве.

По словам собеседника агентства, на сегодняшний день предприятия рассматривают вопросы импортозамещения по поставке комплектующих для импортного оборудования.

"Например, есть возможность изготовления различных деталей на заводах приборостроения, машиностроения края. Импортозамещение возможно на российские аналоги, а также на продукцию предприятий Республики Беларусь, в частности, в области приобретения спецтехники машин для обслуживания дорожно-коммунального хозяйства и перерабатывающей промышленности", — рассказали в министерстве.

Также в Приморье есть большой выбор сельскохозяйственной техники отечественного и белорусского производства, которые могут полностью закрывать все потребности сельхозпроизводителей при подготовке к посевной, добавил он.

"Многие поставщики сырья и материалов, ранее поставлявшие свою продукцию на экспорт, сейчас переориентировались на внутренний рынок. Можно проводить закупку у них и использовать сырье и материалы для увеличения доли локализации внутреннего производства. Все, что касается наших экспортных поставок, — все договорные отношения сохраняются в прежнем объеме. Наши предприятия не снижают объемы выпуска продукции. Будут получать свою валютную экспортную выручку в полном объеме", — уточнили в министерстве.

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

Многие зарубежные компании сообщили о приостановке своего бизнеса. Западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. В частности, под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для полетов российских самолетов. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.