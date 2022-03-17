МОСКВА, 17 мар – ПРАЙМ. Минстрой не ждет оттока строителей-мигрантов из-за проблем с переводом денег за границу, сообщил журналистам замглавы ведомства Никита Стасишин. Минстрой советует заключить все госконтракты на строительство до 1 апреля

Ранее узбекистанский цифровой банк Apelsin объявил, что временно приостанавливает денежные переводы из России.

"Сегодня мы слышим от коллег из Узбекистана, прежде всего, работающих по пилоту, что есть возможность перевода денежных средств рублями на территорию Узбекистана, поэтому мы пока не видим оттока, но время покажет", — сказал Стасишин.

Осенью 2021 года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о запуске пилотной программы по ввозу 10 тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана на российские стройки. Указывалось, что медобследование, тестирование на COVID-19 и вакцинация, согласно постановлению, должны проводиться до прибытия мигрантов в Россию.