МАГАДАН, 18 мар — ПРАЙМ. Ученые-геологи анализирует пробы, взятые из множества скважин на полуострове Кони на Колыме, где ищут медь, в следующем году на одном из месторождений планируют начать добычу металла, заявил в эфире телеканала ГТРК "Магадан" министр природных ресурсов Магаданской области Олег Косолапов. Медь дорожает на перспективах роста спроса

Сейчас Магаданская область добывает золото, серебро и небольшое количество каменного угля. Объемы добычи золота растут несколько лет подряд за счет ввода в эксплуатацию нескольких рудников в Тенькинском округе. Власти региона говорят о необходимости диверсифицировать экономику и начать дополнительно отрабатывать месторождения цветных металлов.

"Если своевременно проведут аналитические работы, то, может быть, одно месторождение выйдет на добычу уже в следующем году", — сказал Косолапов.

Он добавил, что в Ольском округе находится несколько месторождений меди, и к их разработке также планируют приступить в ближайшие годы. Введённые санкции против России не повлияют на недропользователей Колымы.

"Каких-то тревог или опасений не возникает в этой не простой ситуации. Более того — доходы должны увеличиться, потому что цена того же золота была 4 тысячи 200 за грамм — сейчас 7 тысяч 200 рублей за грамм", — сказал министр.