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2022
https://1prime.ru/industry_and_energy/20220323/836472582.html
Хуснуллин: рост цен на металлы в России остановлен
Промышленность
Новости
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Рост цен на продукцию из металла в России удалось остановить, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Большую работу ведем с поставщиками стройресурсов. По поручению председателя... ПРАЙМ, 23.03.2022
экономика, промышленность, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Рост цен на продукцию из металла в России удалось остановить, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Большую работу ведем с поставщиками стройресурсов. По поручению председателя правительства провели встречу с металлургами, в результате которой могу сказать, что у нас остановлен рост цен на продукцию металлургов", — сказал Хуснуллин на совещании у президента РФ Владимира Путина.