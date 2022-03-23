МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Рост цен на продукцию из металла в России удалось остановить, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Большую работу ведем с поставщиками стройресурсов. По поручению председателя правительства провели встречу с металлургами, в результате которой могу сказать, что у нас остановлен рост цен на продукцию металлургов", — сказал Хуснуллин на совещании у президента РФ Владимира Путина.