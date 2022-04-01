МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Обрушение произошло на угольной шахте недалеко от сербского города Соко-Баня, сообщили медики в эфире Радио и телевидения Сербии.

Согласно данным, в результате ЧП погибли 8 горняков, еще 20 пострадали. Медицинские центры уже направили свои бригады на помощь.

Обрушение могло произойти из-за взрыва метана.