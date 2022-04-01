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https://1prime.ru/industry_and_energy/20220401/836562445.html
Обрушение произошло на угольной шахте в Сербии
Промышленность
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Обрушение произошло на угольной шахте недалеко от сербского города Соко-Баня, сообщили медики в эфире Радио и телевидения Сербии. Согласно данным, в результате ЧП погибли 8... ПРАЙМ, 01.04.2022
экономика, промышленность, новости, сербия, шахта, промышленность
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Обрушение произошло на угольной шахте недалеко от сербского города Соко-Баня, сообщили медики в эфире Радио и телевидения Сербии.
Согласно данным, в результате ЧП погибли 8 горняков, еще 20 пострадали. Медицинские центры уже направили свои бригады на помощь.
Обрушение могло произойти из-за взрыва метана.