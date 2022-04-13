МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Стоимость меди в среду утром растет на 1% на признаках восстановления спроса на нее из-за снятия некоторых ковидных ограничений в Китае, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. Медь незначительно дешевеет на снижении спроса в Китае

По состоянию на 7.46 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 1% — до 4,7393 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,39%, до 10342,5 доллара, алюминия — на 0,58%, до 3267 долларов, цинка — на 2%, до 4376 долларов.

Крупнейший импортер меди — Китай — после снижения числа выявленных заразившихся новым коронавирусом отменил некоторые ограничительные меры, что дало надежду на восстановление спроса на сырьевые товары.

"В начале этой недели число новых бессимптомных случаев COVID-19 в Шанхае сократилось, в то время как город решил ослабить ограничения на передвижение в некоторых районах", — сообщили газете Wall Street Journal аналитики TD Securities.