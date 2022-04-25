МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Polymetal Int (объединяет активы АО "Полиметалл") в январе-марте 2021 года сократил производство золота на 6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — до 315 тысяч унций (9,798 тонны), серебра — на 2%, до 4,5 миллиона унций (139,966 тонны), сообщает компания. Стоимость золота продолжает снижаться

Общее производство в пересчете в золотой эквивалент снизилось на 6% — до 372 тысяч унций (11,6 тонны). Начало производства на Нежданинском месторождении пока не полностью компенсировало запланированное снижение содержаний на Албазино и Светлом.

Выручка выросла на 4% в годовом выражении, до 616 миллионов долларов, благодаря высоким ценам на золото, а также на фоне отставания продаж от производства в первом квартале предыдущего года. Продажи в январе-марте составили 268 тысяч унций золота (-4%) и 4,4 миллиона унций серебра (-17%). Объемы продаж были ниже в основном из-за накопления нереализованного концентрата на Нежданинском и Кызыле.

Polymetal подтверждает производственный план на 2022 год в 1,7 миллиона унций золотого эквивалента. Компания повысила прогноз денежных затрат (ТСС) до 850-950 долларов на унцию золотого эквивалента с 850-900 долларов. Прогноз совокупных издержек (AISC) увеличился до 1200-1300 долларов с 1100-1200 долларов на унцию золотого эквивалента.

Рост затрат в основном связан с влиянием экономических санкций, введенных против России, включая внутреннюю инфляцию, резкий рост затрат на логистику и необходимость перехода на неоптимальные источники импортируемой продукции.

"В первом квартале компания испытала колоссальное давление из-за военных действий на Украине и последовавших масштабных санкций. Однако мы продолжаем безопасную и эффективную работу, полностью сосредоточившись на обеспечении непрерывности бизнеса и его устойчивости в долгосрочной перспективе", — заявил главный исполнительный директор Polymetal Виталий Несис.

"Совет директоров и менеджмент активно изучают возможность изменения структуры владения активами для сохранения акционерной стоимости компании и учета интересов всех прочих заинтересованных сторон", — добавил он.

Polymetal Int зарегистрирована на о.Джерси. "Полиметалл" — российская компания по добыче золота и серебра с действующими предприятиями и проектами развития в РФ, Казахстане. В 2021 году компания увеличила производство золота на 1% — до 1,422 миллиона унций (44,2 тонны), серебра — на 8% до 20,4 миллиона унций (634,5 тонны).