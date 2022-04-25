МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Авария на водоотливе произошла на шахте "Ерунаковская-8" в Кемеровской области, сообщило РИА Новости МЧС по Кузбассу.

Согласно данным, более 210 горняков эвакуируют. Уточняется, что на аварийном участке находилось 11 шахтеров, 10 из них вышли на поверхность, один погиб.

На месте аварии работают горноспасатели и оперативная группа Новокузнецкого гарнизона, добавляется в сообщении.