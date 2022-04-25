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Авария произошла на шахте в Кемеровской области
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Авария на водоотливе произошла на шахте "Ерунаковская-8" в Кемеровской области, сообщило РИА Новости МЧС по Кузбассу. Согласно данным, более 210 горняков эвакуируют. Уточняется,... ПРАЙМ, 25.04.2022
экономика, промышленность, новости, шахта
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Авария на водоотливе произошла на шахте "Ерунаковская-8" в Кемеровской области, сообщило РИА Новости МЧС по Кузбассу.
Согласно данным, более 210 горняков эвакуируют. Уточняется, что на аварийном участке находилось 11 шахтеров, 10 из них вышли на поверхность, один погиб.
На месте аварии работают горноспасатели и оперативная группа Новокузнецкого гарнизона, добавляется в сообщении.