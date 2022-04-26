ИРКУТСК, 26 апр — ПРАЙМ. ПАО "Высочайший" (GV Gold), совместно с дочерними предприятиями, в прошлом квартале увеличил добычу золота на 34% в сравнении с аналогичным периодом годом ранее — до 55,01 тысячи унций (1,7 тонны), сообщает компания. Россиян научили правильно покупать золото

Рост производства связан с улучшением горных показателей у группы: добыча руды возросла на 48%, объем её переработки — на 12%.

В том числе ГОК "Угахан" (19,81 тысячи унций; +45%) повысил производительность фабрики за счет вовлечения в переработку только дробленой руды. Технический запуск дробильного комплекса был осуществлен в конце прошлого года. На ГОКе "Высочайший" (18,03 тысячи унций; +30,5%) производство увеличено благодаря росту содержания золота в поступающей на переработку руде и повышению коэффициента извлечения золота за счет оптимизации технологической схемы.

На Тарынском ГОКе в первом квартале получено 15,6 тысячи унций золота, включая 7,5 тысячи в гравифлотоконцентрате. В январе предприятие останавливало работу горнотранспортного комплекса на время аномально низких температур. Несмотря на это, на активе увеличен объем переработки руды и производства золота по сравнению с аналогичным периодом прошлого года благодаря бесперебойной подаче руды из складского запаса.

ГОК "Маракан" нарастил мощности переработки и сохранил объём производства золота на уровне прошлого года — 1,6 тысячи унций. На россыпях Большой Куранах (погребенная россыпь) в первом квартале велись ремонтно-подготовительные работы. Промывочный сезон стартовал в первых числах апреля.

"Высочайший" входит в десятку ведущих золотодобывающих компаний России. Компания объединяет четыре горно-обогатительных комбината общей мощностью более 10,5 миллиона тонн руды в год и владеет 42 добывающими и разведочными лицензиями. В прошлом году предприятия компании увеличили производство золота на 2%, до 276,2 тысячи унций, по итогам года текущего ожидается, согласно февральскому прогнозу компании, 285-295 тысяч унций (8,9-9,2 тонны).